Черчесов объявил заявку сборной России на матчи с Германией и Швецией
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой национальной команды на матчи с Германией и Швецией.
Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо");
Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Фёдор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА);
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба - "Локомотив"), Денис Черышев ("Валенсия");
Нападающие: Артём Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин"), Фёдор Чалов (ЦСКА).
Напомним, что 15 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Германией, а 20 ноября сыграет против Швеции в рамках Лиги Наций.
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