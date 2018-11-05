Черчесов объявил заявку сборной России на матчи с Германией и Швецией

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Черчесов объявил заявку сборной России на матчи с Германией и Швецией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой национальной команды на матчи с Германией и Швецией.

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо");

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Фёдор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба - "Локомотив"), Денис Черышев ("Валенсия");

Нападающие: Артём Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин"), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Напомним, что 15 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Германией, а 20 ноября сыграет против Швеции в рамках Лиги Наций.

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