Черчесов оценил адаптацию Чалова в сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался об адаптации форварда ЦСКА Фёдора Чалова в национальной команде.

"Опыт подсказывает, что кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже себя обретает. Чалов раньше чувствовал себя некомфортно. Сегодня видно, что наш футболист. Время необходимо", - пояснил Черчесов.

22-летний Чалов имеет в своём активе два матча за сборную в 2019 году. В текущем сезоне нападающий ЦСКА забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 14 играх.

Россияне сегодня проведут товарищеский матч с Молдовой, а 15 и 18 ноября сыграют с Турцией и Сербией соответственно в рамках Лиги Наций.

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