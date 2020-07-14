Черчесов оценил игровую форму Дзюбы

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу формы нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

"Дзюба много забивает и отдаёт, неслучайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, ещё по системе "Спартака", тогда видели его потенциал. Что касается капитанской повязки, то какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остаётся Артём Дзюба", - сказал Черчесов.

В текущем сезоне 31-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 16 ассистов.

В составе сборной России форвард отличился 24 раза в 42 играх.

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