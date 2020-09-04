Черчесов оценил игру Шунина в матче с Сербией

Теги россияантон шунинстанислав черчесовсербия

Черчесов оценил игру Шунина в матче с Сербией

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о появлении вратаря Антона Шунина в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа Лиги Наций против Сербии (3:1).

Для голкипера московского "Динамо" это четвёртая игра в составе национальной команды.

"Насколько трудным был выбор на вратарской позиции? Шунин заканчивал тот год. Начало сезона он провёл уверенно. Плюс - его родной стадион ("ВТБ Арена"). У нас никаких сомнений в его кандидатуре не было. Игра это подтвердила", - сказал Черчесов.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал победу над сборной Сербии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу

Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов