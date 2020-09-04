Черчесов оценил игру Шунина в матче с Сербией
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о появлении вратаря Антона Шунина в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа Лиги Наций против Сербии (3:1).
Для голкипера московского "Динамо" это четвёртая игра в составе национальной команды.
"Насколько трудным был выбор на вратарской позиции? Шунин заканчивал тот год. Начало сезона он провёл уверенно. Плюс - его родной стадион ("ВТБ Арена"). У нас никаких сомнений в его кандидатуре не было. Игра это подтвердила", - сказал Черчесов.
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