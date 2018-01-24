Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил итоги жеребьевки Лиги Наций для своей команды.

"Группа - очень ровная. И шведы, и турки имеют стабильно хорошие сборные на официальных турнирах, так что нам предстоят интересные матчи. Тем более, скандинавов мы совсем недавно наблюдали в стыках с итальянцами. И в памяти все еще достаточно свежо. А с турками мы будем играть контрольный матч перед Чемпионатом Мира", - цитирует наставника российской сборной Советский спорт.

Напомним, стало известно расписание игр Лиги Наций. | soccernews.ru