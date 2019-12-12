Черчесов оценил перспективы братьев Миранчуков заиграть в европейских клубах

Наставник сборной России Станислав Черчесов порассуждал о необходимости для полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков попробовать себя в Европе.

"Во-первых, это дело клуба и футболистов. Но взгляд со стороны: это стало бы плюсом для сборной. Потянул бы Алексей "Ювентус"? Он футболист хорошего уровня. Просто тут тот самый случай, когда, видимо, определённая планка достигнута и нужно делать следующий шаг.

Понятно, что они взрослеют. Но буквально оценивать того же Алексея сейчас не будем, потому что разговоры и слухи о "Ювентусе" на него тоже не могут не действовать. Всё это закончится, он перейдёт (или не перейдёт - это тоже решение) и сможет полностью сконцентрироваться. Тогда стартуем заново. Способности есть, но на уровне сборной они пока нереализованы. И это вопрос не только к игроку, но и ко мне тоже", - сказал Черчесов.

В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл за "Локомотив" 21 матч, забил 9 мячей и сделал 4 ассиста. В активе Антона 2 гола и 1 результативная передача в 12 играх.

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