Черчесов оценил перспективы Дзюбы в АПЛ
Наставник сборной России Станислав Черчесов уверен, что капитан национальной команды Артём Дзюба сможет заиграть в английской Премьер-лиге.
"Играя в другой лиге, ты автоматически адаптируешься. У Дзюбы есть высокий уровень мастерства, характера ему тоже не занимать. Если он мотивирован, все знают, на что он способен. У меня никаких сомнений, что у него получится. Я вообще не сомневаюсь в своих футболистах", - сказал Черчесов.
Напомним, что Дзюба ради повышения шансов на трансфер в клуб АПЛ начал сотрудничать с португальским агентом Жорже Мендешем.
СМИ утверждают, что форвард "Зенита" может оказаться в "Вулверхэмптоне".
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