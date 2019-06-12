Черчесов оценил перспективы Дзюбы в АПЛ

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Черчесов оценил перспективы Дзюбы в АПЛ

Наставник сборной России Станислав Черчесов уверен, что капитан национальной команды Артём Дзюба сможет заиграть в английской Премьер-лиге.

"Играя в другой лиге, ты автоматически адаптируешься. У Дзюбы есть высокий уровень мастерства, характера ему тоже не занимать. Если он мотивирован, все знают, на что он способен. У меня никаких сомнений, что у него получится. Я вообще не сомневаюсь в своих футболистах", - сказал Черчесов.

Напомним, что Дзюба ради повышения шансов на трансфер в клуб АПЛ начал сотрудничать с португальским агентом Жорже Мендешем.

СМИ утверждают, что форвард "Зенита" может оказаться в "Вулверхэмптоне".

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