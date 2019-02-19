Черчесов оценил перспективы Кудряшова в "Истанбуле"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы защитника национальной команды Фёдора Кудряшова в "Истанбуле", куда он перебрался этой зимой.

"Кудряшов является отличным спортсменом. Думаю, он сделал правильный выбор, отдав предпочтение "Истанбулу". У него есть характер, и я думаю, что он покажет себя и добьётся успеха в Турции. А сейчас главная задача - набрать нужную форму" - приводит слова Черчесова Milliyet.

Напомним, что 31-летний Кудряшов перешёл в "Истанбул" из "Рубина" на правах свободного агента.

В понедельник россиянин дебютировал в составе турецкой команды, записав в свой актив победный гол. За игрой защитника с трибун наблюдали тренеры национальной сборной с Черчесовым во главе.

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