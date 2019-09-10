Черчесов оценил поддержку болельщиков в Калининграде

Наставник сборной России Станислав Черчесов остался доволен поддержкой болельщиков в матче шестого тура квалификации Евро-2020 против Казахстана.

Напомним, что игра проходила в Калининграде на одноименном стадионе.

"Болельщики на пять с плюсом по четырёхбальной системе. Хороший город, нас тут хорошо встречают. Единственное, мы ничего не видим кроме стадиона и гостиницы", - сказал Черчесов.

Напомним, что Россия одолела Казахстан благодаря голу на 89-й минуте. В активе команды 5 побед в 6 турах отбора.

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