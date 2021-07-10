Черчесов оценил прогресс Алексея Миранчука

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Черчесов оценил прогресс Алексея Миранчука

Фото: инстаграм УЕФА / Автор неизвестен

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, в чём прибавил полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.

"Моя риторика по Миранчуку сильно изменилась? Я не юлил ни раньше, ни сейчас. Не могу тебе врать - если буду нести явную чушь, ты скажешь: "Саламыч, я вам не верю". Поэтому тренер должен аккуратно подбирать слова, если что-то не так. Но в последнее время Миранчук изменился – там хорошо вышел на замену, тут помог, классно Финляндии забил. Да даже походка у него поменялась.

Нет, он никогда не был вальяжным. Он воспитанный, золотой парень. Реально золотой - причём не актив. И Антоха Миранчук - тоже. В России по щелчку не станешь самостоятельным, а в Италии Лёше пришлось делать всё самому. Это совершенно другой уровень ответственности – за десять минут на поле, за пас, за удар. то идёт от жизни. Мы это замечаем - значит, об этом нужно говорить, нужно быть объективным", - сказал Черчесов.

25-летний Миранчук принял участие во всех трёх матчах сборной России на Евро-2020 и забил победный гол в ворота Финляндии.

Не пропустите: Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции. | http://soccernews.ru
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