Черчесов оценил прогресс Дзюбы

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался об улучшениях в игре капитана национальной команды Артёма Дзюбы.

Напомним, что 31-летнего нападающего "Зенита" признали лучшим игроком сезона РПЛ.

В активе форварда 17 голов и 13 ассистов в 28 матчах минувшего чемпионата.

"У Дзюбы позиция немного поменялась с приходом Азмуна. И в сборной пробовали его в оттяжке, правда, в матче с Сан-Марино. Рад за него. Бегать стал меньше, но КПД стал больше. Он сам это отметил. Бегать можно куда угодно, главное - когда", - сказал Черчесов.

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