Черчесов оценил работу итальянских тренеров в России

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Черчесов оценил работу итальянских тренеров в России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к работе итальянских специалистов в России.

"Я благодарен Капелло за то, что он сделал для мирового футбола, так как недавно он завершил карьеру. Мы хорошо общались, когда Фабио возглавлял сборную России. Он настоящий мастер.

У меня также были прекрасные отношения со Спаллетти. Он стал первым, кому удалось выиграть с "Зенитом" два титула чемпионов России подряд. Каррера сделал "Спартак" чемпионом спустя 16 лет и его очень любят болельщики.

Что касается Манчини, то его приход в "Зенит" очень важен. Благодаря ему уровень конкуренции в РФПЛ сильно возрос", - цитирует Черчесова La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что "Зенит" хочет вернуть Лучано Спаллетти, который сейчас возглавляет "Интер".

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