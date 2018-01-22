Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018

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Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы защитника "Спартака" Георгия Джикии сыграть на Чемпионате Мира 2018 года.

"Сочувствую Джикии и желаю побыстрее поправиться. Плюсов в ситуации нет, но жизнь есть жизнь - теперь задача прооперироваться и восстановиться. Организмы разные, кто-то за шесть месяцев поправляется, кто-то за три. Сейчас тему закрываем, чтобы никого не будоражить, включая Джикию, и продолжаем планомерную каждодневную работу. Хотя опыт подсказывает, что восстановиться к Чемпионату Мира Георгию будет сложно, учитывая разницу между понятиями "здоров" и "готов" - сказал Черчесов.

Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

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