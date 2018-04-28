Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы защитника "Спартака" Георгия Джикии сыграть на Чемпионате Мира 2018 года.

"Наш врач Эдуард Безуглов недавно ездил в Тарасовку, разговаривал по поводу Джикии. На данный момент ситуация такая: в общей группе он может появиться только к началу Чемпионата Мира, к 14 июня. То есть вся подготовка - мимо. Так что, к большому сожалению, шансы у Джикии попасть в состав минимальные. Я его кстати видел на днях на матче - выглядит отлично, спортивно, но есть человек здоровый, а есть готовый спортсмен, и это разные вещи" - сказал Черчесов.

Напомним, что Джикия восстанавливается после тяжёлой травмы колена.

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