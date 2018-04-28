Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018

Теги станислав черчесовроссияспартак москвагеоргий джикия

Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы защитника "Спартака" Георгия Джикии сыграть на Чемпионате Мира 2018 года.

"Наш врач Эдуард Безуглов недавно ездил в Тарасовку, разговаривал по поводу Джикии. На данный момент ситуация такая: в общей группе он может появиться только к началу Чемпионата Мира, к 14 июня. То есть вся подготовка - мимо. Так что, к большому сожалению, шансы у Джикии попасть в состав минимальные. Я его кстати видел на днях на матче - выглядит отлично, спортивно, но есть человек здоровый, а есть готовый спортсмен, и это разные вещи" - сказал Черчесов.

Напомним, что Джикия восстанавливается после тяжёлой травмы колена.

Не пропустите: Уткин: "Черчесов ведь фактически просит, умоляет об отставке из сборной России!". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 27 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Арсенал Тула 28 39
7 Уфа 27 36
8 Урал 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Динамо Москва 27 33
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов