Черчесов оценил шансы Дзюбы сыграть на ЧМ-2022

Наставник сборной России Станислав Черчесов порассуждал по поводу возможного участия в финальном турнире ЧМ-2022 форварда Артёма Дзюбы.

"Нам бы этого очень хотелось, но футбольные часы для каждого тикают по-своему. Если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то Артём вообще мальчик", - сказал Черчесов.

Следующий мундиаль пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Дзюбе к этому моменту будет 34.

Нападающий провёл за сборную России 44 матча и забил 26 голов.

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