Черчесов оценил шансы Комбарова сдержать Салаха

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что защитник команды Дмитрий Комбаров способен справиться с нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом.

"Можно ли Дмитрия Комбарова за три недели натренировать так, чтобы он мог удержать Салаха? Можно. Потому что ты делаешь определенную работу, готовишься к конкретным соперникам, изучаешь их. И ты улучшаешь не кого-то одного, хотя и его тоже, а команду. Чтобы они страховали друг друга в защите, понимали и знали, кто и как открывается в атаке. Потому что если французу Мбаппе отдать мяч, то ему никто не нужен. Он сам троих обыграет. Главное, чтобы ему свои же не мешали.

Если же наш футболист может обыграть только одного, значит, надо за счет "стеночек", командных действий что-то сделать. Вот это можно улучшать. Опять же дух команды улучшать. Когда они собираются на два дня, друг друга еще почувствовать не успевают. Вот мы играли с испанцами. Нам бы дальше продолжить, а здесь 4,5 месяца мы их уже не видим. И самое главное, что из тех, кто тогда играл, шести футболистов не было на следующем сборе. А сейчас, можно сказать, я становлюсь клубным тренером. И есть команда, которая постоянно вместе. Ты на них больше влияния оказываешь, нацеливаешь, чувствуешь их. И они становятся командой, настраиваются на определенный результат", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Матч Россия - Египет состоится 19 июня.

В этом сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 47 матчей и забил 43 гола.

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