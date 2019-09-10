Черчесов оценил шансы Мамаева и Кокорина вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил вероятность возвращения в национальную команду нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые в данный момент отбывают наказание в колонии общего за режима, но должны выйти на свободу 17 сентября.

"Сейчас они выйдут, будут играть. Они такие же люди, как и все. Если футболист получает красную карточку, в регламенте написано, что он пропускает две игры. После двух игр он может опять играть. Так получается? Здесь то же самое.

Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны выйти, проявлять свои лучшие качества, и все. А там все в их ногах. Пускай убеждают игрой, для меня ничего не изменится", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение перейти в "Ахмат". | http://soccernews.ru