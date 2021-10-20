Черчесов оценил шансы "Спартака" на чемпионство
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о шансах "красно-белых" выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне.
"Пессимистично не надо, турнир еще идет. Сколько матчей остается до конца сезона? Еще 19 туров, на кону 57 очков. Со всеми предстоит встретиться. Реален ли титул при нынешнем "Зените"? Абсолютно реален – если свою работу делать грамотно и верить успешный в конечный результат. Ситуация в один миг может поменяться: красная карточка, судейская ошибка, попали в штангу с метра", – приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".
После 11 туров "Спартак", набрав 17 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От лидирующего "Зенита" московский клуб отстает на шесть очков. В 12-м туре "Зенит" и "Спартак" сыграют между собой в Санкт-Петербурге. Матч состоится 24 октября, и начнется в 19:00 мск.
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