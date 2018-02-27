Черчесов оценил шансы Васина и Джикии сыграть на домашнем Чемпионате Мира

Теги станислав черчесоввиктор васингеоргий джикияроссия

Черчесов оценил шансы Васина и Джикии сыграть на домашнем Чемпионате МираГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы защитников своей команды Виктора Васина и Георгия Джикии сыграть на домашнем Чемпионате Мира.

"Какой риск, что они пропустят Чемпионат Мира? Он - большой. Больше шансов, что они не попадут на Чемпионат Мира, чем попадут. Будем следить за тем, как они восстанавливаются. Естественно, нам никто не отменял задачу строить команду к Чемпионату Мира. Будем продолжать делать свою работу", - цитирует Черчесова СЭ.

Напомним, осенью сборная России сыграет товарищеские матчи с чехами и немцами. | soccernews.ru

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