Черчесов оценил шансы "Зенита" и "Краснодара" в 1/8 финала Лиги Европы
Наставник сборной России Станислав Черчесов оценил шансы "Зенита" и "Краснодара" в 1/8 финала Лиги Европы.
Напомним, что питерцы в первом домашнем матче проиграли "Вильярреалу" со счётом 1:3, а "быки" в гостевом поединке уступили "Валенсии" - 1:2.
"Поражения наших клубов в еврокубках - это не тревожный сигнал для российского футбола. Впереди ещё будут ответные матчи. Бывает всякое, но вы сами увидели, что еврокубки - это нечто другое. Тот факт, что клубы могут проверить себя на таком уровне - уже хорошо. "Зениту" теперь будет сложнее решить вопрос, а у "Краснодара" шансы хорошие", - сказал Черчесов.
Напомним, что ответные матчи 1/8 финала ЛЕ российские команды проведут в четверг, 14 марта. "Краснодар" сыграет с "Валенсией" в 19:30 мск, а "Зенит" с "Вильярреалом" - в 23:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Арсенал Тула
|19
|24
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|19
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11