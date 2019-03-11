Наставник сборной России Станислав Черчесов оценил шансы "Зенита" и "Краснодара" в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что питерцы в первом домашнем матче проиграли "Вильярреалу" со счётом 1:3, а "быки" в гостевом поединке уступили "Валенсии" - 1:2.

"Поражения наших клубов в еврокубках - это не тревожный сигнал для российского футбола. Впереди ещё будут ответные матчи. Бывает всякое, но вы сами увидели, что еврокубки - это нечто другое. Тот факт, что клубы могут проверить себя на таком уровне - уже хорошо. "Зениту" теперь будет сложнее решить вопрос, а у "Краснодара" шансы хорошие", - сказал Черчесов.

Напомним, что ответные матчи 1/8 финала ЛЕ российские команды проведут в четверг, 14 марта. "Краснодар" сыграет с "Валенсией" в 19:30 мск, а "Зенит" с "Вильярреалом" - в 23:00 мск.

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