Черчесов оценил шансы "Зенита" против "Челси" и "Ювентуса"

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Черчесов оценил шансы "Зенита" против "Челси" и "Ювентуса"

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах питерского "Зенита" успешно выступить в стартующем розыгрыше группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сине-бело-голубым" в соперники достались "Челси", "Ювентус" и "Мальме".

"Нужно быть объективным: и "Челси", и "Ювентус" сильнее. Но есть здесь и сейчас - никто не знает, кто в каком состоянии подойдёт к очным встречам, возможны травмы, дисквалификации. Это тот случай, когда любой шанс, который представится "Зениту", нужно стараться использовать", - сказал Черчесов.

"Зенит" начнёт турнир сегодня гостевым матчем против "Челси". Стартовый свисток в Лондоне прозвучит в 22:00 мск.

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