Черчесов оценил состояние хавбека сборной России Дениса Черышева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о самочувствии хавбека Дениса Черышева перед матчем Лиги наций с Венгрией.

"Состояние улучшается. В последнем матче он вышел не так, как мы и он хотели. Мы говорили на эту тему, надеюсь, что он будет более сконцентрированным и будет приносить пользу команде. У него сейчас сложная ситуация в клубе, он только после травмы. Мы стараемся быть внимательными к футболистам, поскольку не можем ими разбрасываться. Но и игрок, который выходит на поле, должен даже минуту или секунду за сборную проводить на максимуме своих возможностей", - цитирует Черчесова Sport24.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Россия - Венгрия состоится 14 октября на стадионе "Динамо". Начало матча - в 21:45 мск.

А еще: Черчесов объяснил замену Антона Миранчука в матче с Турцией| http://soccernews.ru