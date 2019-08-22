Черчесов оценил тренерские перспективы Акинфеева

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, получится ли у вратаря Игоря Акинфеева стать успешным тренером.

"У Акинфеева есть качества для работы тренером. Другое дело, что он сейчас открывает школу, проводит турнир, то есть видит для себя какие-то перспективы. Тренер - это профессия, которой нужно обучаться. У него много качеств, тем более что вратарь по большому счёту должен руководить игроками, видеть позиции, чувствовать ритм игры. Думаю, что это у него есть, другое дело, чего он хочет сам и где себя видит", - сказал Черчесов.

Напомним, что Акинфеев всю карьеру провёл в ЦСКА. За сборную России выступал с 2004 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

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