Черчесов оценил тренерские перспективы Акинфеева

Теги россияцска москвастанислав черчесовигорь акинфеев

Черчесов оценил тренерские перспективы Акинфеева

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, получится ли у вратаря Игоря Акинфеева стать успешным тренером.

"У Акинфеева есть качества для работы тренером. Другое дело, что он сейчас открывает школу, проводит турнир, то есть видит для себя какие-то перспективы. Тренер - это профессия, которой нужно обучаться. У него много качеств, тем более что вратарь по большому счёту должен руководить игроками, видеть позиции, чувствовать ритм игры. Думаю, что это у него есть, другое дело, чего он хочет сам и где себя видит", - сказал Черчесов

Напомним, что Акинфеев всю карьеру провёл в ЦСКА. За сборную России выступал с 2004 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

Не пропустите: Черчесов получил престижную награду от РФС. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью может возглавить ПСЖ

Моуринью может возглавить ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Сочи Сочи 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов