Черчесов оценил выступления "Ференцвароша"

Фото инстаграм cherches_stanislav

Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов признался, что доволен своей работой у руля венгерской команды.

"У нас были проблемы с коронавирусом и отъездом футболистов на Кубок Африки. Также непросто возглавить команду посреди сезона. Несмотря на это, мы постоянно совершенствуемся и обретаем стабильность.

Конечно, хочется демонстрировать одинаковое качество и эффективность на протяжении всех матчей без каких-либо значительных колебаний. Нам ещё предстоит над этим поработать, но в целом я абсолютно доволен проделанной нами работой, хотя я постоянно хочу большего", - цитирует российского специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре. Под его руководством команда выиграла 6 из 10 матчей при 2 ничьих и 2 поражениях.

Не пропустите: Черчесов не покинет "Ференцварош". | http://soccernews.ru