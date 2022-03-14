Черчесов оценил выступления "Ференцвароша"
Фото инстаграм cherches_stanislav
Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов признался, что доволен своей работой у руля венгерской команды.
"У нас были проблемы с коронавирусом и отъездом футболистов на Кубок Африки. Также непросто возглавить команду посреди сезона. Несмотря на это, мы постоянно совершенствуемся и обретаем стабильность.
Конечно, хочется демонстрировать одинаковое качество и эффективность на протяжении всех матчей без каких-либо значительных колебаний. Нам ещё предстоит над этим поработать, но в целом я абсолютно доволен проделанной нами работой, хотя я постоянно хочу большего", - цитирует российского специалиста клубная пресс-служба.
Напомним, что Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре. Под его руководством команда выиграла 6 из 10 матчей при 2 ничьих и 2 поражениях.
Не пропустите: Черчесов не покинет "Ференцварош". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фехервар
|30
|71
|2
|Ференцварош
|30
|64
|3
|МТК
|30
|57
|4
|Дебрецен ВСК
|30
|54
|5
|Пакши СЕ
|30
|51
|6
|Уйпешт
|30
|51
|7
|Диошдьор ВТК
|30
|48
|8
|Дьор ЕТО
|30
|38
|9
|Кечкемет ТЕ
|30
|38
|10
|Puskás FC
|30
|35
|11
|Пекши МФК
|30
|31
|12
|Нийредихаза Спартакус
|30
|30
|13
|Гонвед
|30
|28
|14
|Сомбатели Халадаш
|30
|25
|15
|Палхалма СЕ
|30
|22
|16
|Папа
|30
|19