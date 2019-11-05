Черчесов огласил состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой национальной команды на ближайшие матчи квалификации Евро-2020.
Напомним, что 16 ноября россияне дома сыграют с Бельгией, а через три дня в гостях сразятся с Сан-Марино.
Вратари: Гильерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Антон Шунин ("Динамо");
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал Тула"), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Фёдор Кудряшов ("Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков ("Ростов");
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Даниил Фомин ("Уфа"), Денис Черышев ("Валенсия");
Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада-Болеслав").
Сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части Евро-2020. В случае победы над Бельгией с нужной разницей голов команда может выйти на первое место в отборочной группе.
Не пропустите: Черчесов рассказал, сколько товарищеских матчей проведёт сборная России в рамках подготовки к Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ордец, Влашич и Дзюба - в символической сборной 15-го тура РПЛ по версии InStat
-
Тедеско назвал главную цель "Спартака"
-
Лига Чемпионов перешагнула свой экватор: выделяем 5 поединков, которые могут перевернуть ситуацию в своих группах
-
Опубликована символическая сборная первого круга РПЛ по версии WhoScored
-
Неймар избежал наказания за удар болельщика после финала Кубка Франции
Лента новостей
-
СМИ: "Бавария" контактирует с Тухелем
-
Ла Лига назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока октября
-
Ордец, Влашич и Дзюба - в символической сборной 15-го тура РПЛ по версии InStat
-
Тедеско назвал главную цель "Спартака"
-
Сёмин поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"
-
Бэйла вызвали в сборную Уэльса. За "Реал" он не играет ровно месяц
-
Лига Чемпионов перешагнула свой экватор: выделяем 5 поединков, которые могут перевернуть ситуацию в своих группах
-
В РФС объяснили, почему арбитр не удалил Азмуна в матче "Зенит" - ЦСКА
-
Опубликована символическая сборная первого круга РПЛ по версии WhoScored
-
Юран: "Тедеско - не уровень "Спартака"
-
Неймар избежал наказания за удар болельщика после финала Кубка Франции
-
Сёмин - об отказе "Локомотива" играть в "Лужниках": "Там мы бы тоже были гостями"
-
Черчесов огласил состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
-
Глушаков лайкнул пост о поражении "Спартака" от "Арсенала"
-
Антон Миранчук и Смолов имеют шансы сыграть с "Ювентусом"
-
После матча "Крылья Советов" - "Рубин" на стадионе умер стюард
-
Уткин отреагировал на слова Дзюбы о стоимости составов "Зенита" и "РБ Лейпциг"
-
Тедеско: "Если соперники паркуют автобус - значит боятся "Спартак"
-
"Сочи" близок к увольнению главного тренера
-
"Зенит" и "РБ Лейпциг" выбрали игровую форму на матч 4-го тура группового этапа ЛЧ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13