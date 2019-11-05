Черчесов огласил состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

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Черчесов огласил состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой национальной команды на ближайшие матчи квалификации Евро-2020.

Напомним, что 16 ноября россияне дома сыграют с Бельгией, а через три дня в гостях сразятся с Сан-Марино.

Вратари: Гильерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Антон Шунин ("Динамо");

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал Тула"), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Фёдор Кудряшов ("Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков ("Ростов");

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Даниил Фомин ("Уфа"), Денис Черышев ("Валенсия");

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада-Болеслав").

Сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части Евро-2020. В случае победы над Бельгией с нужной разницей голов команда может выйти на первое место в отборочной группе.

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