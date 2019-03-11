Черчесов огласил заявку сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой национальный команды на мартовские матчи квалификации Евро-2020 против Бельгии и Казахстана.
Вратари: Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо");
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал Тула"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Фёдор Кудряшов ("Истанбул"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА);
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба - "Зенит"), Денис Черышев ("Валенсия");
Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Фёдор Смолов ("Локомотив"), Фёдор Чалов (ЦСКА).
Напомним, что 21 марта сборная России в Брюсселе сыграет с Бельгией, а 24 марта в Астане сразится с Казахстаном.
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