Черчесов огласил заявку сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой национальный команды на мартовские матчи квалификации Евро-2020 против Бельгии и Казахстана.

Вратари: Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо");

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал Тула"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Фёдор Кудряшов ("Истанбул"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба - "Зенит"), Денис Черышев ("Валенсия");

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Фёдор Смолов ("Локомотив"), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Напомним, что 21 марта сборная России в Брюсселе сыграет с Бельгией, а 24 марта в Астане сразится с Казахстаном.

Не пропустите: Португальский клуб будет готовить футболистов для сборной России. | http://soccernews.ru