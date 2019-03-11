Черчесов огласил заявку сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Теги россиястанислав черчесовбельгияказахстан

Черчесов огласил заявку сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой национальный команды на мартовские матчи квалификации Евро-2020 против Бельгии и Казахстана.

Вратари: Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо");

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал Тула"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Фёдор Кудряшов ("Истанбул"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба - "Зенит"), Денис Черышев ("Валенсия");

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Фёдор Смолов ("Локомотив"), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Напомним, что 21 марта сборная России в Брюсселе сыграет с Бельгией, а 24 марта в Астане сразится с Казахстаном.

Не пропустите: Португальский клуб будет готовить футболистов для сборной России. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" сделал конкретное предложение Зидану

"Ювентус" сделал конкретное предложение Зидану

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 40
2 Краснодар Краснодар 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 33
4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Рубин Рубин 19 28
7 Ростов Ростов 19 26
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 24
9 Ахмат Ахмат 18 23
10 Динамо Москва Динамо Москва 19 23
11 Урал Урал 18 22
12 Оренбург Оренбург 17 22
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 21
14 Анжи Анжи 19 18
15 Уфа Уфа 19 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов