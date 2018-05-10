Черчесов огласит расширенную заявку сборной России на ЧМ-2018 в пятницу



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в пятницу, 11 мая, объявит расширенный состав команды на Чемпионат Мира-2018, сообщает пресс-служба национальной команды.

Прямой эфир трансляции с Черчесовым можно будет посмотреть на официальной странице сборной России "Вконтакте".

Начало трансляции – 13:00 по московскому времени.

Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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