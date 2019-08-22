Черчесов определился с датой обнародования заявки на матчи отбора Евро-2020

Теги россиястанислав черчесов

Черчесов определился с датой обнародования заявки на матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 26 августа назовет заявку команды на ближайшие матчи.

"Это будет не расширенный список, вызовут тех футболистов, которые реально нужны тренерскому штабу", - заявил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

Напомним, что сборную России ожидают игры против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября) в рамках квалификации Евро-2020.

После 4 туров Россия (9 очков) идет в группе I на второй позиции, отставая от Бельгии на три очка.

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