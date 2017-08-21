Черчесов определился с составом на очередной тренировочный сбор сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с составом своей команды на очередной тренировочный сбор, который пройдет с 28-го августа по 3-е сентября в Новогорске.

Вратари: Андрей Лунев ("Зенит"), Андрей Синицын ("Краснодар").



Защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба - "Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба - "Тосно").



Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кельн"), Дмитрий Стоцкий ("Уфа").



Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Кирилл Панченко ("Динамо").

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