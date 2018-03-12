Черчесов определился с заявкой на матчи с Бразилией и Францией

Главный тренер сборной России Станисоав Черчесов определился с заявкой своей команды на товарищеские матчи против национальных команд Бразилии и Франции, которые состоятся соответственно 23-го и 27-го марта.

Вратари: Акинфеев, Габулов, Лунев, Селихов.

Защитники: Гранат, Кудряшов, Жирков, Смольников, Игнатьев, Комбаров, Кутепов, Нойштедтер, Рауш, Семенов.

Полузащитники: Глушаков, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Ерохин, Кузяев, Ант. Миранчук, Черышев, Швец.

Нападающие: Заболотный, Кокорин, Ал. Миранчук, Смолов.

Напомним, сборная России потеряла из-за травмы еще одного центрального защитника. | soccernews.ru