Черчесов опубликовал пост в инстаграме перед матчем с Мальтой

Фото: инстаграм Станислава Черчесова

Наставник сборной России Станислав Черчесов опубликовал пост в инстаграме перед игрой отбора на ЧМ-2022 против Мальты.

"Новый старт, новый турнир - задачи прежние. Побеждать и радовать болельщиков яркой игрой", - написал Черчесов.

Матч с Мальтой пройдет сегодня в 22:45 (мск). 27 марта Россия примет Словению, а 30 марта сыграет на выезде против Словакии.

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