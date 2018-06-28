Черчесов освоил новую профессию ради сборной России



Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк побывал на тренировке российской команды, сообщает официальный твиттер сборной.

Стоит отметить, что в роли переводчика при этом выступил нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов.

Гус Хиддинк посетил тренировку @TeamRussia и в своём неповторимом стиле выступил перед командой, пожелав ребятам удачи. А с переводом ему помог главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов #WorldCup pic.twitter.com/17uBMlhXee — Сборная России (@TeamRussia) 28 июня 2018 г.

Напомним, что в 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 сборная России сыграет со Испанией. Матч состоится 1 июля и начнется в 17:00 мск.

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