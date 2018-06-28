Черчесов освоил новую профессию ради сборной России

Теги россиястанислав черчесовгус хиддинк

Черчесов освоил новую профессию ради сборной России
Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк побывал на тренировке российской команды, сообщает официальный твиттер сборной.

Стоит отметить, что в роли переводчика при этом выступил нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов.

Напомним, что в 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 сборная России сыграет со Испанией. Матч состоится 1 июля и начнется в 17:00 мск.

Не пропустите: Хиддинк посетил тренировку сборной России. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов