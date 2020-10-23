Черчесов отказался комментировать слова Кокорина о желании вернуться в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ушёл от ответа на вопрос о возможном возвращении в национальную команду нападающего "Спартака" Александра Кокорина.
"Я не читал это интервью, могу только поверить вам на слово. Прочитаю его интервью после нашего разговора. Можно я промолчу", - ответил Черчесов на вопрос о своём отношении к словам Кокорина, что вернуться в сборную - его мечта.
29-летний форвард "красно-белых" не вызывался в российскую национальную команду с ноября 2017 года.
В текущем сезоне Кокорин сыграл за "Спартак" 5 матчей и забил 1 гол с пенальти.
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