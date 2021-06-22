Черчесов отказался общаться с журналистами после возвращения в Россию
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Наставник сборной России Станислав Черчесов не захотел разговаривать с прессой после прилёта из Копенгагена в Москву.
Журналисты просили тренера прокомментировать поражение от Дании со счётом 1:4, подробнее рассказать о плане на игру и ответить на другие вопросы.
Черчесов, проходя мимо представителей СМИ, сказал "Доброе утро", после чего молча направился в автобус.
Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Сборная не смогла выйти в плей-офф на Евро третий раз подряд.
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