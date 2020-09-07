Черчесов отказался обсуждать конфликт Дзюбы и Соболева

Теги станислав черчесовроссия

Черчесов отказался обсуждать конфликт Дзюбы и Соболева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что не хочет больше обсуждать тему недопонимания между форвардом "Спартака" Александром Соболевым и нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Это не наша история. Они все решили - значит хорошо. И не надо это больше поднимать", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что из-за разногласий с Дзюбой Соболева изначально не вызвали в национальную команду, однако позднее пригласили вместо травмированного Евгения Луценко.

Не пропустите: Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку во время матчей Лиги наций| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"

Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов