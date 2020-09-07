Черчесов отказался обсуждать конфликт Дзюбы и Соболева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что не хочет больше обсуждать тему недопонимания между форвардом "Спартака" Александром Соболевым и нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Это не наша история. Они все решили - значит хорошо. И не надо это больше поднимать", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что из-за разногласий с Дзюбой Соболева изначально не вызвали в национальную команду, однако позднее пригласили вместо травмированного Евгения Луценко.

Не пропустите: Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку во время матчей Лиги наций| http://soccernews.ru