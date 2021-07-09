Черчесов отказался от огромной неустойки от РФС
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Появилась новая информация о прекращении сотрудничества между РФС и бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
По информации "Чемпионата", стороны официально расторгли контракт сегодня, 9 июля. Наставнику полагалась неустойка в размере 5 миллионов евро, однако он от неё отказался.
Что касается членов тренерского штаба, то им выплатили зарплату до конца календарного года.
57-летний Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Имя его преемника пока неизвестно.
Не пропустите: Черчесов: "Меня не увольняли из сборной России". | http://soccernews.ru
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