Черчесов отказался от огромной неустойки от РФС

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Появилась новая информация о прекращении сотрудничества между РФС и бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

По информации "Чемпионата", стороны официально расторгли контракт сегодня, 9 июля. Наставнику полагалась неустойка в размере 5 миллионов евро, однако он от неё отказался.

Что касается членов тренерского штаба, то им выплатили зарплату до конца календарного года.

57-летний Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Имя его преемника пока неизвестно.

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