Черчесов отказался отвечать на вопрос о Дзюбе после ничьи с Молдовой

Наставник сборной России Станислав Черчесов уклонился от ответа на вопрос об отсутствии форварда Артема Дзюбы в товарищеской игре против Молдовы (0:0).

"Дзюбы не хватало? Это к футболу имеет отношение? По-моему, нет", - заявил Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Дзюба был отозван из сборной России после того, как в сети выложили видео интимного характера с участием футболиста.

Сборная России проведет два матча в рамках Лиги Наций - против Турции и Сербии.

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