Черчесов отказался отвечать на вопрос о Дзюбе после ничьи с Молдовой
Наставник сборной России Станислав Черчесов уклонился от ответа на вопрос об отсутствии форварда Артема Дзюбы в товарищеской игре против Молдовы (0:0).
"Дзюбы не хватало? Это к футболу имеет отношение? По-моему, нет", - заявил Черчесов на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что Дзюба был отозван из сборной России после того, как в сети выложили видео интимного характера с участием футболиста.
Сборная России проведет два матча в рамках Лиги Наций - против Турции и Сербии.
Читайте также: Сборная России сыграла вничью с Молдовой в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Определились все группы Евро-2020
-
Стали известны все участники Евро-2020
-
Стыковые матчи Евро-2020: все результаты 12 ноября
-
Словакия и Шотландия добыли путевки на Евро-2020
-
Эквадор вырвал победу над Боливией в матче квалификации ЧМ-2022
-
Англия разгромила Ирландию в товарищеском матче, Уэльс и США победителя не выявили
-
Венгрия вырвала победу над Исландией и пробилась на Евро-2020
-
Черчесов отказался отвечать на вопрос о Дзюбе после ничьи с Молдовой
-
Три футболиста дебютировали за сборную России в матче с Молдовой
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником дортмундской "Боруссии"
-
Экс-владелец "Спартака" Червиченко отреагировал на слова Сычева об угрозах
-
1
Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"
-
Черчесов прокомментировал ничью с Молдовой
-
"Манчестер Юнайтед" готовится к продаже Погба
-
Сычев рассказал об угрозах со стороны экс-владельца "Спартака" Червиченко
-
Бэйл не исключает своего возвращения в "Реал"
-
Северная Македония переиграла Грузию и вышла на Евро-2020
-
Сборная России сыграла вничью с Молдовой в товарищеском матче
-
Marca: Гризманн - главное разочарование начала сезона Ла Лиги
-
Дивеев вошел в историю сборной России