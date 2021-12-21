Черчесов отказывал клубам из-за свадьбы сына
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Новый наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов объяснил, почему он отклонял предложения о работе в клубах.
"Почему до назначения в "Ференцварош" не комментировал слухи о себе? Окончательно я освободился ближе к полуночи 12 декабря, когда закончилась свадьба сына. Проведение такого события в осетинском доме - большое мероприятие, поэтому был сконцентрирован на этом. Раньше я смотрел только в сторону сборных, потому что работа там не помешала бы мне поженить сына. Клубам отказывал.
Что касается предложений от сборных - когда ты заточен на Катар, нацелен на поезд, который туда идёт, то готов запрыгнуть на соседний, который тоже туда направляется. Наш тренерский штаб был вовлечён в этот процесс. Я об этом думал. Сейчас наша семейная подготовка закончилась, а поезд в Катар уже проехал мимо. Поэтому был открыт и для клубной работы", - рассказал российский специалист.
Напомним, что Черчесов с августа 2016 по июль 2021 года возглавлял сборную России, после чего оставался без команды.
Не пропустите: Черчесов помимо "Ференцвароша" может возглавить еще и сборную Венгрии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фехервар
|30
|71
|2
|Ференцварош
|30
|64
|3
|МТК
|30
|57
|4
|Дебрецен ВСК
|30
|54
|5
|Пакши СЕ
|30
|51
|6
|Уйпешт
|30
|51
|7
|Диошдьор ВТК
|30
|48
|8
|Дьор ЕТО
|30
|38
|9
|Кечкемет ТЕ
|30
|38
|10
|Puskás FC
|30
|35
|11
|Пекши МФК
|30
|31
|12
|Нийредихаза Спартакус
|30
|30
|13
|Гонвед
|30
|28
|14
|Сомбатели Халадаш
|30
|25
|15
|Палхалма СЕ
|30
|22
|16
|Папа
|30
|19