Черчесов отказывал клубам из-за свадьбы сына

1 Теги ференцварошстанислав черчесов

Черчесов отказывал клубам из-за свадьбы сына

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Новый наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов объяснил, почему он отклонял предложения о работе в клубах.

"Почему до назначения в "Ференцварош" не комментировал слухи о себе? Окончательно я освободился ближе к полуночи 12 декабря, когда закончилась свадьба сына. Проведение такого события в осетинском доме - большое мероприятие, поэтому был сконцентрирован на этом. Раньше я смотрел только в сторону сборных, потому что работа там не помешала бы мне поженить сына. Клубам отказывал.

Что касается предложений от сборных - когда ты заточен на Катар, нацелен на поезд, который туда идёт, то готов запрыгнуть на соседний, который тоже туда направляется. Наш тренерский штаб был вовлечён в этот процесс. Я об этом думал. Сейчас наша семейная подготовка закончилась, а поезд в Катар уже проехал мимо. Поэтому был открыт и для клубной работы", - рассказал российский специалист.

Напомним, что Черчесов с августа 2016 по июль 2021 года возглавлял сборную России, после чего оставался без команды.

Не пропустите: Черчесов помимо "Ференцвароша" может возглавить еще и сборную Венгрии. | http://soccernews.ru
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