Черчесов отметил поддержку Мутко
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил поддержку Виталия Мутко, временно отстранённого от работы на посту главы РФС.
"С Мутко плотно работали. Если бы он не поддерживал, меня бы сожгли, наверное, как известного исторического персонажа" - сказал 55-летний наставник.
Напомним, что именно Мутко пригласил Черчесова в сборную России. Кроме того, функционер активно поддерживал тренера, когда национальная команда в преддверии ЧМ-2018 демонстрировала плачевные результаты.
Не пропустите: Черчесов ответил на вопрос о скандале с Кокориным и Мамаевым. | http://soccernews.ru
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