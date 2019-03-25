Черчесов отметил прогресс Джикии и Ахметова

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Черчесов отметил прогресс Джикии и Ахметова

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался в адрес Георгия Джикии и Ильзата Ахметова.

"Джикия хорошо прогрессирует, но Ахметов вообще в бухгалтерии сидел. В настоящее время у молодых игроков больше возможностей, чем было раньше. Главное не терять времени и много работать. Например, как Джикия. Он играл, ходил по арендам и прогрессировал. Очень хорошо, что он у нас в команде", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Джикия и Ахметов приняли участие в обоих матчах квалификации Евро-2020, однако результативными действиями не отличились.

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