Черчесов отметил прогресс Джикии и Ахметова
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался в адрес Георгия Джикии и Ильзата Ахметова.
"Джикия хорошо прогрессирует, но Ахметов вообще в бухгалтерии сидел. В настоящее время у молодых игроков больше возможностей, чем было раньше. Главное не терять времени и много работать. Например, как Джикия. Он играл, ходил по арендам и прогрессировал. Очень хорошо, что он у нас в команде", - приводят слова Черчесова российские СМИ.
Джикия и Ахметов приняли участие в обоих матчах квалификации Евро-2020, однако результативными действиями не отличились.
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