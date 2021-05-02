Черчесов отреагировал на чемпионство "Зенита"

Фото РФС / Константин Рыбин

Наставник сборной России Станислав Черчесов не оставил без внимания победу "Зенита" в чемпионате.

"Поздравляю футболистов, тренеров, руководителей и всех фанатов "Зенита" с третьим кряду чемпионством. Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле знал свое место и показывал лучшие качества. Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.

Желаю "Зениту" успешных выступлений в заключительных играх сезона и в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов, а футболистов сборной России ждем 20 мая в Новогорске для подготовке к Евро-2020", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

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