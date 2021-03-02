Черчесов отреагировал на экстренную госпитализацию Романцева из-за проблем с сердцем

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Черчесов отреагировал на экстренную госпитализацию Романцева из-за проблем с сердцем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал здоровья бывшему наставнику московского "Спартака" Олегу Романцеву, который был госпитализирован с инфарктом и перенес операцию на сердце.

"Здоровья вам, Олег Иванович! Мы ещe повоюем, не сомневаюсь", – написал Черчесов в в своем Instagram, прикрепив совместное фото с Романцевым.

Напомним, что Черчесов в бытность футболистом выступал за "Спартак", который в то время тренировал Романцев.

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