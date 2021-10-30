Черчесов отреагировал на исторический рекорд Дзюбы

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Черчесов отреагировал на исторический рекорд Дзюбы

Фото инстаграм Артёма Дзюбы

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу того, что форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата страны.

"Дзюба к этому шёл, он хотел этого. Максимум давал в каждой игре. И в "Спартаке", и в сборной - отдавался. Рад, что я и наш тренерский штаб тоже приложили руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда. Думаю, Артём доволен больше тому, что команда выиграла. "Зенит" сделал отрыв. Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним", - сказал Черчесов.

33-летний Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова, забив 144-й гол в российском чемпионате.

Помимо "Зенита" нападающий выступал за "Спартак", тульский "Арсенал", "Ростов" и "Томь".

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