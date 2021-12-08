Черчесов отреагировал на известие о смерти Гамулы

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал известие о смерти тренера Игоря Гамулы, который скончался в возрасте 61 года.

"Я с утра это узнал и до сих пор пребываю в шоке. Новость неприятная, неожиданная, даже слова сложно подобрать, когда такие вещи происходят.

Мы часто переписывались, на сборах постоянно общались. Он был хорошим товарищем, как никто другой мог покритиковать по-дружески, однако все его замечания воспринималась исключительно как пожелания.

Всегда отличался хорошим чувством юмора. Знаете, у него было то, чего не было у многих", — приводит слова Черчесова "РБК-Спорт".

В бытность футболистом Гамула выступал за "Зарю" (Луганск), СКА (Ростов), "Ростсельмаш", "Атоммаш", "Кристал" (Херсон) и "Таврию" (Херсон). Становился обладателем Кубка СССР в 1981 году. После завершения карьеры стал тренером и работал с такими клубами, как "Таврия" (Херсон), "Черноморец" (Новороссийск), "Даугава" (Латвия), "Закарпатье", "Ростов" и "Гераклион".

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