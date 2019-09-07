Черчесов отреагировал на новость об УДО Кокорина и Мамаева

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Черчесов отреагировал на новость об УДО Кокорина и Мамаева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает Sport24.ru.

"Во-первых, я рад, что они освободились. Во-вторых, я нечасто на эту тему говорил, один раз сказал. И тогда я сказал, что слишком строго с ними обошлись, хотя они и нарушили общественный порядок.

Сегодня это случилось, давайте дождемся, что они придут в нормальном состоянии, начнут играть. Время покажет. На ваших глазах мы ни от кого никогда не отказывались", - сказал Черчесов.

Напомним, что осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

За содеянное суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

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