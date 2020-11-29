Черчесов отреагировал на обвинения Федуна по травме Соболева в сборной

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу слов владельца "Спартака" Леонида Федуна о травме форварда "красно-белых" Александра Соболева.

Футболист получил повреждение в расположении национальной команды, после - был прооперирован.

"Что касается слов Леонида Федуна, то, повторюсь, я с ним на связи. Форвард Соболев в течение ноябрьского сбора ни разу не пожаловался ни врачам, ни нашему тренерскому штабу. Только перед игрой с Сербией у него заклинило колено, и мы даже не успели внести вместо него в заявку Чалова. Поэтому футболисту нужно самому высказаться по этому вопросу и расставить все точки над "i", - заявил Черчесов.

В "Спартаке" считают, что врачи и тренерский штаб национальной команды халатно отнеслись к здоровью нападающего. В сборной говорят, что не знали о серьёзности проблем игрока, поскольку он ни на что не жаловался.

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