Черчесов отреагировал на оскорбление со стороны ЦСКА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал заявление пресс-службы московского ЦСКА, в котором его сравнили с "физруком" из-за критики в адрес нападающего "армейцев" Федора Чалова.

"Для вас слово физрук — это оскорбление? Это хорошая профессия. Говорю абсолютно искренне: я не вижу вообще никаких проблем", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что Черчесов пообщался с журналистами через несколько дней после поражения сборной России в матче Лиги наций с командой Сербии (0:5). В разговоре тренер заявил, что он предпочитает Чалову более старательного форварда "Сочи" Антона Заболотного.

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