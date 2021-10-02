Черчесов отреагировал на слухи о дорогих подарках от государства после ЧМ-2018

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Черчесов отреагировал на слухи о дорогих подарках от государства после ЧМ-2018

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов отрицает, что выход национальной команды в 1/4 финала ЧМ-2018 принёс футболистам и тренерам много дивидендов.

"Ни машин, ни дач, ни квартир я не получал. Самое главное - мы получили любовь нации, мы играли для них. Нашу сборную принял в Кремле президент. Получили несколько орденов, грамоты", - рассказал Черчесов.

Напомним, что четвертьфинал чемпионата мира - лучший результат россиян в истории турнира.

Черчесов возглавлял сборную с августа 2016 по июль 2021 года. На посту его сменил Валерий Карпин.

Не пропустите: Черчесов получил предложение от клуба ФНЛ. | http://soccernews.ru
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