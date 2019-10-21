Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении в "Спартак"
Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал спекуляции в СМИ относительно его возможного ухода в "Спартак" следующим летом.
"А кто на повестку дня вынес этот вопрос? Ваши коллеги так убедительно говорят, что сам начинаешь в это верить", - сказал Черчесов.
Напомним, что действующий тренер национальной команды уже возглавлял "красно-белых" в период с июня 2007 по август 2008 года.
Сейчас "Спартаком" руководит немец Доменико Тедеско, о назначении которого клуб объявил всего неделю назад.
Не пропустите: Черчесов готов продолжить работу в сборной России после Евро-2020. | http://soccernews.ru
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