Черчесов отреагировал на смерть отца Хабиба

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Черчесов отреагировал на смерть отца Хабиба

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера известного бойца Хабиба Нурмагомедова.

"Мы планировали встретиться и пообщаться с Хабибом ещё на матче ЦСКА - "Спартак", но посетить игру у него тогда не получилось. Заново договорились на субботу, уже на матче "Спартака" и "Тамбова". Я даже приготовил для него памятный сувенир - мяч с автографом.

Но, к сожалению, встречу вновь придётся отложить, так как сегодня мы узнали о скоропостижной кончине его отца, выдающегося тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб - спортсмен и мужчина, уверен, что он справится с этим испытанием. Выражаю ему и всем его близким свои глубочайшие соболезнования", - сказал Черчесов.

Нурмагомедов-старший умер сегодня утром в московской больнице из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Он являлся заслуженным тренером России.

Хабиб - чемпион UFC в лёгком весе. Спортсмен возглавляет рейтинг самых успешных россиян в возрасте до 40 лет по версии Forbes.

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